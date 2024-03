Henry Cavill roastuje gwiazdora Reachera. "Niewychowany", "za dużo je" i "kompletny brak formy"

fot. materiały prasowe

Niedługo zadebiutuje nowy film Guya Ritchiego, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, w którym główne role odegrają Henry Cavill oraz Alan Ritchson. W nowej rolce na Instagramie, aktorzy opowiadają o sobie nawzajem. Podczas gdy Ritchson zachwala pracę swojego współpracownika, ten zaczął po nim jechać. Ale spokojnie - to są tylko żarty. Zobaczcie sami.

Henry Cavill roastuje Ritchsona - klip

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Henry Cavill (@henrycavill)

Na sam koniec Cavill zaznacza, że wcale nie myśli źle o swoim współpracowniku. Tak naprawdę Alan Ritchson jest człowiekiem, z którym praca jest nadzwyczaj przyjemna. Z kolei gwiazdor Reachera od początku mówi o tym, jak wspaniałym liderem jest Henry.

The Ministry of Ungentlemanly Walfare - fabuła, obsada, premiera

Film przedstawia prawdziwą historię brytyjskiej jednostki specjalnej, która odegrała znaczącą rolę podczas II wojny światowej. Henry Cavill odgrywa przywódcę tej jednostki, Gusa Marcha-Phillippsa, a Ritchson wciela się w Andersa Lassena.

Oprócz Cavilla i Ritchsona, do obsady filmu należą Alex Pettyfer, Eiza González, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding oraz Cary Elwes.

Datę światowej premiery zaplanowano na 19 kwietnia 2024 roku. Nie wiadomo, kiedy film będzie dostępny w Polsce.