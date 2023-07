ALF powraca w reklamie. Ryan Reynolds wskrzesza kultową postać

fot. materiały prasowe

Po wielu latach ALF powraca do życia dzięki Ryanowi Reynoldsowi. W ramach promocji jego kanału Maximum Effort Channel, na którym będzie wyświetlany serial ALF z 1986 roku, popularny kosmita wystąpił w specjalnej reklamie. Twórcy spotów pracowali nad powrotem bohatera z twórcą postaci Paulem Fusco i Shout! Studios.

ALF - reklama

W serii spotów ALF promuje Mint Mobile (marka należąca do Reynoldsa), Ring (marka produkująca dzwonki do drzwi), HIMS, Fubo i MNTN. Będą one emitowane na kanale Ryana Reynoldsa w trakcie maratonu serialu ALF. A my możemy je obejrzeć w sieci.

- W Maximum Effort kochamy podejmować ryzyko i lubimy zacierać granicę pomiędzy serialami, a sponsoringiem, ponieważ wierzymy, że obie te rzeczy są tak samo rozrywkowe. Poza moją irracjonalną miłością do ALFa z dzieciństwa, jednym z powodów, dla których zakupiliśmy licencję do serialu było to, że Paul, Shout! Studios i nasi partnerzy chcieliśmy wymyślić sposób, by przywrócić ALFa do życia - napisał Reynolds w oświadczeniu prasowym.

Aktor na Twitterze dodał, że marketing powinien dawać frajdę. Jego kanał rozpoczął nadawanie w USA w czerwcu 2023 roku.