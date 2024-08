Podczas festiwalu filmowego w Locarno odbyła się dyskusja z Alfonso Cuarónem na temat jego początków oraz najbardziej udanych projektów, które już wielokrotnie omawiał. Czterokrotny zdobywca Oscara podzielił się także pewnymi szczegółami na temat nierozpoczętych dzieł. Aktualnie aspiruje do stworzenia horroru, który stylem mógłby przypominać... filmy Romana Polańskiego.

- Uwielbiami inne filmy Polańskiego, a także filmy takie jak. Są tak mocno osadzone w rzeczywistości i w postaciach, dlatego je uwielbiam. Jako widz mam szerszy gust, ale wszystko, co czuję, że mógłbym zrobić, musi być bardziej osadzone w realiach. Próbowałem napisać coś takiego, ale jakoś to nie do końca wychodzi.