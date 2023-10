Harry Potter i więzień Azkabanu to horror? Alfonso Cuaron nie ma wątpliwości

fot. Warner Bros.

Wśród fanów Harry’ego Pottera wciąż trwają debaty, która ekranizacja książek J.K. Rowling jest najlepsza. Jedną z najczęstszych odpowiedzi jest Harry Potter i więzień Azkabanu, czyli trzecia odsłona popularnego cyklu o nastoletnim czarodzieju. Film wyreżyserował Alfonso Cuarón, który jako pierwszy zaproponował nieco inne podejście do filmowych adaptacji tego cyklu. Spodobało się to fanom, którzy docenili mroczniejszą stylistykę i wprowadzenie do magicznego świata kolejnych fantastycznych stworzeń. To właśnie za sprawą horrorowych elementów trzecia część Harry’ego Pottera wyróżnia się na tle pozostałych i sam reżyser w najnowszym wywiadzie przyznał, że było to dla niego pociągające, już na etapie zapoznania się z materiałem źródłowym.

Alfonso Cuaron o elementach wyróżniających Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu

Alfonso Cuaron wskazał, że Harry Potter i więzień Azkabanu spodobał mu się ze względu na dwa elementy: horror i noir. Przyznał, że wzorował się na niemieckim kinie końca ery niemej, która zawierała oba te czynniki.

Kiedy przeczytałem tę książkę, spodobały mi się dwa elementy. Był w nim element horroru, ale także aspekt noir. W pewnym sensie, kiedy pracowałem nad filmem, wzorowałem się bardziej na niemieckim kinie końca ery niemej i przejściu do kina mówionego, jak Fritz Lang do F.W. Murnau. Widać, że niektóre filmy Fritza Langa są w pewnym sensie noir, ale jednocześnie mają w sobie elementy horroru. I co ważniejsze, szczególnie w przypadku Fritza Langa, poprzez te produkcje próbował przekazać – lub po prostu odwzorować – niepokoje swoich czasów. Myślę, że to, co J.K. Rowling zrobiła z Potterem, było odniesieniem do naszych czasów i ówczesnych ludzkich zachowań.

Obecnie trwają pracę nad serialowym rebootem Harry’ego Pottera. Produkcja znajduje się na wczesnym etapie, ale po zakończeniu strajku scenarzystów twórcy mogą rozpocząć poszukiwania pisarzy, którzy będą odpowiadać za scenariusze. Premiera odbędzie się na platformie Max.