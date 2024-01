Algorytm miłości - ruszyły prace na planie intrygującego polskiego serialu. To parodia reality shows

fot. Maciej Skwara

Reklama

Algorytm miłości to pierwszy taki format w Polsce. Jest to bowiem parodia znanych telewizyjnych programów rozrywkowych w typie reality show. Grupą scenarzystów w osobach Mateusz Płocha, Marek Baranowski i Mateusz Zimnowodzki dowodzi Łukasz Sychowicz, znany z pracy przy trzech sezonach hitu The Office PL. Jest on również producentem kreatywnym. Natomiast Aleksander Pietrzak i Michał Tylka są reżyserami.

- Ktoś mógłby powiedzieć, że ciężko jest zrobić parodię tego typu programów, dlatego zależało nam na stworzeniu realnego świata oraz realnych postaci, z krwi i kości. Dopiero wtedy, głupoty, które bohaterowie mówią i absurdalne sytuacje, które im się dzieją, mają szansę być naprawdę śmieszne. Nie zawsze dla uczestników programu, ale dla widza owszem. Już pierwsze zadanie przerasta, teoretycznie gotowych na wszystko, bohaterów, a potem jest już tylko grubej. Metaforycznie, bo aktorzy mocno ćwiczyli do swoich ról - opowiada Łukasz Sychowicz, head writer i producent kreatywny.

W obsadzę są Helena Englert, Wiktoria Gąsiewska, Jakub Sasak, Małgorzata Socha, Karol Dziuba, Mateusz Dymidziuk, Katarzyna Gałązka, Adam Zdrójkowski, Aleksander Kaleta, Waleria Gorobets, Pola Błasik, Kamil Piotrowski, Emilia Walus, Beata Ścibakówna, Dorota Chotecka, Katarzyna Borkowska, Ewa Gawryluk oraz Filip Lipiecki. W produkcji wystąpią także influencerzy, m.in. Marta Rentel i Grzegorz Milewski.

fot. Maciej Skwara

- ALGORYTM MIŁOŚCI to pierwszy serial w Polsce parodiujący różnego typu programy reality, w tym przede wszystkim te z kategorii bikini reality, w których atrakcyjni single szukają sławy, miłości, pieniędzy, ale tez sensacji i niezwykłych emocji. Po sukcesie kolejnych sezonów THE OFFICE PL i EMIGRACJI widzimy, że widzowie CANAL+ są gotowi na odważny, często kontrowersyjny i pełen brawury humor - – mówi Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych CANAL+.

- W ALGORYTMIE MIŁOŚCI parodiujemy różnego typu programy reality, wyciągając z nich pełną absurdów esencję, którą zespół scenarzystów pod wodzą Łukasza Sychowicza: Mateusz Zimnowodzki, Mateusz Płocha i Marek Baranowski łączy z żartami sytuacyjnymi, świadomą prowokacją i doskonale znaną już widzom konwencją programów, gdzie młodzi, piękni i często kontrowersyjni uczestnicy poszukują miłości albo chociaż nowych wrażeń– mówi Dorota Kośmicka, producentka serialu, JAKE VISION DGA STUDIO.

Algorytm miłości - premiera wiosną 2024 roku.