Serial Netflixa zadebiutował niemal dokładnie rok temu w streamingu. Aktorska adaptacja spotkała się z mieszanymi ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes 1. sezon uzyskał 61% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 71% pozytywnych opinii od widzów. W rezultacie platforma zamówiła dwie kolejne serie.

Zach Tyler Eisen o serialu Netflixa

Awatar Ostatni władca wiatru powstaje na podstawie serialu animowanego, który emitowany był w latach 2005-2008. Podczas MegaCon w Orlando Zach Tyler Eisen, który podkładał głos głównemu bohaterowi w Awatar: Legenda Aanga, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat remake'u Netflixa.

Uważam, że był świetny. Jestem bardzo podekscytowany 2. i 3. sezonem. Uważam, że aktorstwo było niesamowite. Naprawdę podobało mi się, jak zachowali [wierność] fabuły, ale pozwolili sobie na pewną swobodę. Sprawili, że było trochę mroczniej. To nie było dokładnie to, co było w kreskówce, ponieważ po prostu nie da się tego zrobić. Mają bardzo trudne zadanie, próbując przerobić tę ukochaną kreskówkę z dzieciństwa wielu ludzi. Nieuniknione jest to, że nie zadowolisz wszystkich. Ale byli na tyle odważni, że podjęli pewne ryzyko i myślę, że się opłaciło.

Przyznał też, że miał okazję spotkać większość obsady na innych konwentach, co była dla niego fajne. Dodał, że wszyscy są wspaniałymi ludźmi i zostali dobrze obsadzeni.

To świetni aktorzy. Rozmawiając z Gordonem Cormierem, patrzę Aangowi w twarz w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie patrzyłem, a on jest naprawdę utalentowany. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co zrobi z tą postacią.

Przypomnijmy, że Gordon Cormier wciela się w Aanga, tytułowego Awatara, czyli osobę, która jest zdolna władać wszystkimi czterema żywiołami jednocześnie.