fot. Netflix

Reklama

W 2025 roku będą mieć premierę aż dwa popularne azjatyckie seriale o bohaterach walczących o życie w morderczych grach. Z trzecimi sezonami powrócą koreański Squid Game oraz japoński Alice in Borderland. Pierwsza produkcja zadebiutuje pod koniec czerwca, a druga będzie mieć premierę we wrześniu.

W 2022 roku 2. sezon Alice in Borderland zakończył się dość podobnie, jak manga autorstwa Haro Aso. Historia dobiegła końca, więc fani nie spodziewali się, że powstanie kolejna seria. Jednak rok później Netflix ogłosił, że pracuje nad następną odsłoną. Trudno powiedzieć czy serial zaadaptuje spin-offy mangi, z których jeden koncentruje się na zupełnie nowej grupie postaci walczącej o przetrwanie w Borderland, a drugi poświęcony jest Arisu, który znowu doświadcza sytuacji bliskich śmierci. Możliwe, że aktorski serial przedstawi własną historię, inspirując się powieściami graficznymi. Więc czego możemy się spodziewać?

Karta Jokera właśnie się pojawiła, co oznacza triumfalny powrót Alice in Borderland. Fani mogą spodziewać się pełnego adrenaliny rollercoasteru, ponieważ seria nadal eksploruje głębokie tematy człowieczeństwa, poświęcenia i dążenia do życia mającego znaczenie.

ROZWIŃ ▼

Zobaczcie pierwszy plakat z 3. sezonu, w którym do swoich ról powracają Kento Yamazaki (Arisu) i Tao Tsuchiya (Usagi).

fot. Netflix

Co wydarzy się w Squid Game 3? Najciekawsze teorie fanów