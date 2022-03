Alice in Borderland - znamy obsadę 2. sezonu! Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya i inni o powrocie na ekrany

fot. Netflix

Alice in Borderland to japoński serial dostępny na Netflixie, w którym bohaterowie muszą ze sobą rywalizować w serii sadystycznych gier, by przetrwać. Tytuł zyskał jeszcze większą popularność dzięki sukcesowi Squid Game. Po dramatycznej końcówce 1. sezonu fani z niecierpliwością czekali na jakiekolwiek informacje odnośnie kontynuacji.

Gigant streamingowy ogłosił obsadę, która pojawi się na ekranach. Zadane pytanie brzmiało tak: "Jak czujesz się po zakończeniu zdjęć do 2. sezonu Alice in Borderland?"

W poniższym minutowym wideo możecie zobaczyć wypowiedzi aktorów (i ich charakteryzację).

Kento Yamazaki, odtwórca głównej roli, skomentował powrót na plan w sposób następujący:

Nie mogę się doczekać ostatecznej produkcji. Od pierwszego sezonu minęło kilka lat. Czuję duże wzruszenie.

Alice in Borderland - obsada 2. sezonu

W 2. sezonie popularnej japońskiej produkcji pojawi się Kento Yamazaki jako Arisu, Tao Tsuchiya jako Usagi, Nijiro Murakami jako Chishiya, Ayaka Miyoshi jako Ann, Dori Sakurada jako Niragi, Aya Asahina jako Kuina, Sho Aoyagi jako Aguni, Riisa Naka jako Mira.

Alice in Borderland - data premiery 2. sezonu

Choć Netflix nie ogłosił oficjalnej daty premiery drugiego sezonu Alice in Borderland, fan zauważył ją w lewym rogu ekranu podczas listopadowego wywiadu z okazji Netflix Festival Japan 2021. Użytkownik Twittera @kentoloops przetłumaczył datę na grudzień 2022 roku. Są to tylko spekulacje, ale nie da się ukryć, że bardzo prawdopodobne.

