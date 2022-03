Top Gun: Maverick - nowy zwiastun produkcji. Tom Cruise i Val Kilmer powracają

materiały prasowe

Po wielu zawirowaniach z datą premiery Top Gun: Maverick w końcu trafi do kin w maju. Czasu nie zostało dużo, więc postanowiono przypomnieć fanom o wychodzącej niedługo drugiej części i wypuszczono zupełnie nowy zwiastun produkcji.

W produkcji Maverick powraca do szkoły, w której sam uczył się latać, aby tym razem jako instruktor szkolić nowe pokolenie asów przestworzy. Jednak nie okaże się to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, a niekonwencjonalne metody nauczania Mavericka nie przypadną do gustu władzom szkoły.

Top Gun: Maverick - nowy zwiastun

Jako Tom Kazansky powróci Val Kilmer. Szczegóły jego roli w produkcji nie zostały ujawnione. W rozmowie z Total Film, ekscytacji faktem powrotu aktora nie mógł ukryć reżyser, Joe Kosinski. Zdradził, że ponowne spotkanie Kilmera i Cruise'a jest jednym z jego ulubionych momentów w filmie.

To był ogromny sukces, że Val powrócił, by zagrać Icemana. Praca z aktorem tego kalibru, chemia i koleżeństwo między nim a Tomem oraz ponowne spotkanie tych dwóch postaci w filmie, to był naprawdę wyjątkowych momentów i jedna z moich ulubionych części filmu.

Top Gun: Maverick - obsada

W obsadzie oprócz Cruise'a znajdują się Miles Teller jako porucznik Bradley „Rooster” Bradshaw, Jennifer Connelly jako Penny Benjamin, Jon Hamm jako wiceadmirał Cyclone, Val Kilmer jako admirał Tom ”. Iceman” Kazansky, Glen Powell jako Hangman, Lewis Pullman jako Bob, Ed Harris jako kontradmirał, Monica Barbaro jako Phoenix, Charles Parnell jako kontradmirał Warlock, Danny Ramirez jako Fanboy, Manny Jacinto jako Fritz, Bashir Salahuddin jako Coleman, Jay Ellis jako Payback, Jake Picking, Raymond Lee, Lyliana Wray jako Amelia Benjamin, Jean Louisa Kelly jako Carole Bradshaw, Greg Davis jako Coyote i Bob Stephenson.

Top Gun: Maverick okładka

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 27 maja 2022 roku.