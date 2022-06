Alice in Borderland - zdjęcia zapowiadają 2. sezon. Japoński hit Netflixa powraca

fot. Netflix

Alice in Borderland to japoński serial Netflixa, który odniósł całkiem spory sukces na całym świecie i cieszy się popularnością. Nie jest to może fenomen na poziomie koreańskiego Squid Game, ale japoński hit zdecydowanie wyróżnił się na tle wielu innych produkcji platformy streamingowej. Zapowiadany 2. sezon już wywołuje sporo emocji.

Alice in Borderland 2 - zdjęcia

Podczas Netflix Geeked opublikowano pierwsze trzy zdjęcia z 2. sezonu.

Alice in Borderland - 2. sezon

Alice in Borderland - o czym jest serial?

Szczegóły fabuły 2. sezonu nie są znane, ale przypomnijmy, jak wyglądał opis pierwszego sezonu. Arisu jest bezrobotnym, zgnuśniałym młodzieńcem z obsesją na punkcie gier komputerowych. Niespodziewanie trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, gdzie razem z przyjaciółmi musi rywalizować w niebezpiecznych grach, aby zapewnić sobie przetrwanie. W tym dziwnym świecie Arisu poznaje Usagi, młodą kobietę, która gra samotnie. Wspólnie podejmują się rozwiązania jednej tajemnicy po drugiej, ryzykując życiem, aby odkryć, co tak naprawdę znaczy żyć.