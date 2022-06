Sandman - zwiastun i data premiery serialu Netflixa. To może być najlepszy serial platformy od lat!

fot. Netflix

Sandman to nadchodzący serial Netflixa oparty na kultowej serii komiksowej, której współtwórcą jest legendarny Neil Gaiman. W trakcie wydarzenia Netflix Geeked Week odbył się panel produkcji. Zaprezentowano na nim zwiastun widowiska. Możecie go obejrzeć poniżej. Ponadto ujawniono datę premiery serialu. Trafi on do oferty Netflixa już 5 sierpnia 2022 roku.

Podczas panelu na Netflix Geeked ogłoszono także, że głosem postaci znanej jako Mervyn Pumpkinhead będzie... Mark Hamill. Kultowy odtwórca roli Luke'a Skywalkera z Gwiezdnych Wojen ponownie pokaże światu jak kapitalnym jest aktorem dubbingowym.

Sandman - zwiastun

Sandman - galeria

Na początek trzy nowe plakaty. Na nich pierwsze spojrzenie na dwie ważne postacie.

Sandman

Sandman - o czym jest serial?

Głównym bohaterem produkcji jest Morfeusz, władca Krainy Snów, który zostaje uwięziony na wiele lat. Po swoim uwolnieniu stara się odzyskać artefakty, które zapewniały mu ogromną moc. Jak zapowiedział sam Gaiman w 1. sezonie produkcji zobaczymy przeniesione na ekran takie historie z komiksowej serii jak 24 Hours, w której klienci pewnej restauracji zostają opanowani przez tajemnicza siłę i zabijają się nawzajem czy Dream a Little Dream of Me, w której była dziewczyna Johna Constantine'a wchodzi w posiadanie sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata realnego.

Sandman - obsada

W obsadzie znajdują się Tom Sturridge, (Morfeusz), Gwendoline Christie (Lucyfer), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Asim Chaudhry (Abel), Kirby Howell-Baptiste (Śmierć), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), David Thewlis (John Dee, syn Ethel), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kinkaid) oraz Patton Oswalt (Matthew).