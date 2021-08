Alien - nie uciekniesz przez Alfą. Ksenomorfy potrafią teraz więcej niż kiedykolwiek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. screenrant.com/Marvel

W zeszycie Alien #6 od Marvela zostaje ujawniona nieznana dotąd umiejętność przedstawiciela nowego gatunku ksenomorfów, którym jest skrzyżowany ze zwierzęciem Alfa. Okazuje się, że stworzenie jest w stanie przetrwać w próżni kosmicznej. Choć nie wiadomo jeszcze, na jak długo. Co prawda podobny pomysł pojawił się w Alien Isolation - The Digital Series w 2019 roku, jednak po fuzji Disneya i Foxa nie było do końca wiadomo, które z poprzednich komiksów można uznać za kanoniczne.

Alien #6

W Alien #6 po ostatnim brutalnym spotkaniu z Iris, Gabe naprawia statek, by uratować Danny'ego i wrócić do domu. Najpierw czeka go jednak zmierzenie się z największym drapieżnikiem w kosmosie. Gdy bierze się za reperowanie, zdaje sobie sprawę, że nie jest sam. Alfa jest z nim na zewnątrz, co jest o tyle niebezpieczne, że kończy mu się czas. Jest to też intrygujące, ponieważ walki na otwartej przestrzeni są czymś niezwykłym w serii. Gabe nie ma gdzie się ukryć i ma ograniczoną mobilność w swoim skafandrze. Tylko magnetyczne buty pozwalają mu poruszać się po zewnętrznej stronie statku. Alfa za to czuje się doskonale na zewnątrz i nie ma żadnego problemu z przemieszczaniem.

To sprawia, że ksenomorfy mogą być jeszcze bardziej przerażające niż dotychczas. Jeśli przeżycie w kosmosie stanie się dla nich standardem, nie będzie żadnego limitu co do tego, jak długo i gdzie mogą przetrwać. Nawet jeśli statek ucieknie przed nimi, wciąż będą krążyć gdzieś na zewnątrz, czekając na następną ofiarę.