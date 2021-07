Alien - istnieje człowiek, który przetrwał obecność Obcego w swoim ciele przed klonem Ripley

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wydany właśnie na amerykańskim rynku zeszyt Alien #4 wyjawił, że możliwe jest przetrwanie obecności Obcego w ciele człowieka. Przypomnijmy, że cykl rozrodczy ksenomorfów zaczyna się od jaja, w którym znajduje się twarzołap - ten ostatni łączy się później z żywicielem, przybierając po jakimś czasie formę rozpruwacza, ostatnie ewolucyjne stadium przez dorosłym stworzeniem.

Jak do tej pory zakładano, że zetknięcie z twarzołapem samo w sobie jest wyrokiem śmierci; z kolei przebijanie klatki piersiowej przez rozpruwacza, nawet jeśli nie prowadzi do natychmiastowego zgonu, z medycznego punktu widzenia przynosi fatalne skutki. Jedyną znaną istotą, która przetrwała obecność ksenomorfa w swoim ciele, była do tej pory Ripley 8 - genetycznie zaprojektowany klon znanej z filmowych odsłon franczyzy Ripley, posiadający w dodatku część DNA ksenomorfów (w produkcji Obcy: Przebudzenie z jej ciała wycięto embrion kosmity).

W serii komiksowej Alien, której akcja rozgrywa się 21 lat po wydarzeniach z filmu Obcy 3 i 179 lat przed Przebudzeniem, ujawniono, że protagonista opowieści, Gabriel Cruz, w 2180 roku (199 lat przed Ripley 8) przetrwał obecność w jego ciele embrionu ksenomorfa. Marvel na razie nie wyjawił, w jaki sposób do tego doszło, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać, iż podobnie jak klon Ripley wyciął on intruza ze swojego organizmu.

Alien #4 - plansze

Zagadką pozostaje także to, czy Cruz posiada właściwości, których do tej pory w historii nie wyjawiono. W przypadku Ripley 8 padła bowiem wyraźna sugestia, że wyszła ona cało z "narodzin" ksenomorfa tylko dzięki posiadaniu DNA tej rasy.