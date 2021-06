Aliens: Fireteam Elite – zwiastun zdradza datę premiery gry

fot. Focus Home Interactive

Aliens: Fireteam Elite to nowy tytuł produkcji, która do tej pory znana była po prostu jako Aliens: Fireteam. Przypominamy, że będzie to kooperacyjna strzelanka, w której zespół graczy zmierzy się z hordami śmiertelnie niebezpiecznych ksenomorfów. Po kilku opublikowanych wcześniej zwiastunach i materiałach z rozgrywki przyszła pora na konkrety. Do sieci trafił trailer, który zdradza datę premiery i okazuje się, że nie jest ona zbyt odległa, bo zagramy jeszcze przed zakończeniem tegorocznych wakacji.

Premiera Aliens: Fireteam Elite zaplanowana została na 24 sierpnia tego roku, a osoby, które zdecydują się na zamówienie przedpremierowe, otrzymają pakiet cyfrowych dodatków o nazwie The Hardened Marine. W jego skład wejdzie m.in. bandana oraz zestaw naklejek na wirtualne bronie. Gra trafi na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Zobaczcie też nowy zwiastun gry. Jedno jest pewne - gracze mogą liczyć na naprawdę mroczną atmosferę.