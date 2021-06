Cyberpunk 2077 - zwrot gry na konsolach Xbox wkrótce stanie się trudniejszy

Cyberpunk 2077 przez kilka miesięcy nieobecny był w PlayStation Store, ale u Microsoftu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Posiadacze konsol Xbox mogli cały czas kupować dzieło CD Projekt RED w cyfrowym sklepie giganta z Redmond. Zdecydował się on jednak na uproszczenie polityki zwrotów. Pieniądze mogli odzyskać wszyscy, którzy wyrazili taką chęć. Wkrótce zostanie to zmienione.

Microsoft poinformował w mediach społecznościowych, że już 6 lipca wróci do standardowej polityki zwrotów. Oznacza to, że pieniądze będziemy mogli odzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy zakupu dokonaliśmy mniej niż 2 tygodnie temu i nie graliśmy dłużej niż przez dwie godziny.

We will be returning to our standard digital game refund policy for Cyberpunk 2077 on July 6th for both new and existing purchases. For more policy details, go to: https://t.co/HDp52FoKc1

