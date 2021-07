Aligator Loki na zdjęciach z planu. Pokochacie go jeszcze bardziej

Źródło: Marvel/Disney+

Aligator Loki skradł trochę scen w serialu Loki, który w czerwcu 2021 roku zakończył emisję pierwszego sezonu na platformie Disney+. Rachel Paige pracująca na oficjalnego stronie Marvel.com opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć z planu, pokazując, jak aligator Loki wyglądał w kilku scenach. Był on tworzony efektami komputerowymi i dlatego na planie była kukła, którą potem podmieniono w postprodukcji.

Od zakończenia Lokiego minęło dużo czasu i nikt już w mediach społecznościowych nie traktuje informacji z serialu jako spoilerowe. Wszyscy, na czele z Marvel Studios, otwarcie mówią o aspektach serialu.

Loki - zdjęcia z planu

Loki - zdjęcie z planu

Przypomnijmy, że po fenomenalnie odebranym pierwszym sezonie Loki powróci w drugiej serii. Do tego według nieoficjalnych informacji odegra też ważną rolę w Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jest to pierwszy serial MCU tworzony dla Disney+, który dostanie kontynuację. Poprzednie produkcje, czyli WandaVision oraz Falcon i Zimowy żołnierz były planowane na jeden sezon. Szef Marvel Studios Kevin Feige zapowiadał, że wszystko jest zależne od historii i jej znaczenia. Tak podejmują decyzję, z góry planując projekty na określoną liczbę odcinków lub sezonów.