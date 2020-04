Allen Daviau nie żyje. Autor zdjęć do E.T. zmarł z powodu koronawirusa

Allen Daviau, pięciokrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć zmarł w środę, 15 kwietnia, z powodu koronawirusa w szpitalu Motion Picture & Television Country House and Hospital. Był czwartym pacjentem placówki, który umarł z tego powodu. Do szpitala został przewieziony tydzień wcześniej.

Daviau swoją karierę w Hollywood rozpoczął od zdjęć do krótkometrażówki Amblin, którą stworzył ze Stevenem Spielbergiem. To właśnie współpraca z tym twórcą przyniosła mu największą sławę i renomę w branży. Daviau był autorem zdjęć do takich filmów jak kultowy E.T., Imperium Słońca oraz Kolor purpury. Ostatnim filmem w dorobku operatora był The Caretaker 3D z 2010 roku.