What If...? - czy serial jest tworzony w trakcie pandemii koronawirusa?

What If... ? to serial animowany Marvel Studios, który opowiada o alternatywnych wydarzeniach z życia bohaterów MCU, czyli o równoległych liniach czasowych, w których ich losy potoczyły się zupełnie inaczej.

Wiemy, że większość produkcji została zawieszona z powodu pandemii koronawirusa. A jak to wygląda z What If? Stephan Franck, szef animatorów pracujących przy serialu zdradził, że prace trwają i wszystko robią zdalnie.

- Z tego, co słyszę na mieście, działy animacji są nadal w stanie produkować seriale, ponieważ każdy może bezpiecznie pracować z domu. Chwała studiom, że tak szybko przystosowały się do zdalnej pracy - wyjaśnia.

Dodał, że niczego nie może zdradzić na temat fabuły. Codziennie sprawdza i weryfikuje to, co jest tworzone. Prace idą pełną parą.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie serial trafi na ekrany.