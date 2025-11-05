Niżej nie da się upaść. Serial z Kim Kardashian ma 0%, ale recenzje są zabawne

Fot. Materiały prasowe

„Każdy projekt Tylera Perry'ego wygląda przy tym jak Szekspir”, „To nie jest tak złe, że aż dobre, tego po prostu nie da się oglądać”, „Miało być campowo, ale camp powinien być zabawny”, „pokaz oszałamiającego horroru, który z pewnością wywoła koszmary u niczego niepodejrzewającego widza” – to tylko kilka fragmentów recenzji krytyków All’s Fair na Rotten Tomatoes. Serial z Kim Kardashian w pewnym sensie dokonał czego niesamowitego, bo ma okrągłe zero pozytywnych ocen w serwisie. Tak, najwyraźniej to możliwe.

All’s Fair - pierwsze recenzje

All’s Fair to nowy serial prawniczy Ryana Murphy'ego z Kim Kardashian w roli głównej. Ten duet współpracował już ze sobą przy American Horror Story. Na razie pojawiły się trzy pierwsze odcinki świeżutkiej serii. Dziennikarze obejrzeli je i żałują tej decyzji. Oceny są tragicznie niskie, a krytycy prześcigają się w kreatywnych obelgach. Ponoć jest tandetnie, nieśmiesznie i po prostu nudno.

Brawo, Kim. Musisz mieć naprawdę zdrowe ego, by grać w czymś, co prawdopodobnie jest najgorszym serialem dramatycznym w historii. All’s Fair jest tak zły, że nawet nie jest w tym wszystkim zabawny. Uważa się za feministyczną bajkę o prawnikach, którzy biorą odwet na okrutnych bogaczach, ale w rzeczywistości jest to tandetny i odrażający pomnik dokładnie tej samej chciwości, próżności i skąpstwa, w które rzekomo celuje. A wszystko zostało napisane tak, jakby stał za tym dzieciak, które nie potrafi jeszcze naskrobać słowa „tyłek” na ścianie – stwierdził Ben Dowell na łamach The Times.

Ta recenzja podsumowuje praktycznie wszystko to, co krytycy mają do zarzucenia serialowi. Jest tandetny i kiepsko napisany, ale co gorsza, nie jest w tym wszystkim nawet tak zły, że aż zabawny. Według recenzentów nie da się po prostu czerpać żadnej przyjemności z oglądania go. Choć w teorii produkcja ma celować w sfery wyższe i chciwych bogaczy, to w rzeczywistości strzela sobie w stopę. A ten nieudany komentarz społeczny jest po prostu niesmaczny.

Ben Dowell z The Times wystawił serialowi ocenę zero; Lucy Mangan z Guardian TV też, z notatką: „nie wiedziałam, że nadal można tworzyć tak złą telewizję”; Ed Power z The Telegraph również (napisał przy tym, że aktorstwo Kardashian działa lepiej niż środek nasenny); Angie Han z The Hollywood Reporter też zdecydowała się na okrągłą notę; i tak dalej.

Na razie w Rotten Tomatoes jest tylko 8 recenzji. Z czasem może napłynąć ich więcej. Albo i nie, biorąc pod uwagę fakt, że aktualne opinie można uważać za przestrogę. Znaleźliśmy jednak śmiałka w naEKRANIE.pl. Oto fragment jego recenzji, który idealnie współgra z tym, o czym pisaliśmy powyżej:

Jednak Wszystko dozwolone dokonało czegoś trudnego. Jest coś takiego jak guilty pleasure – tytuły tak złe, że można czerpać przyjemność z ich oglądania. Produkcja z Kim Kardashian i Naomi Watts absolutnie się w to nie wpisuje. Twórcom udało się zrobić serial, którego nie da się oglądać!

Najgorsze seriale 2024 roku

