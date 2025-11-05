Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Niżej nie da się upaść. Serial z Kim Kardashian ma 0%, ale recenzje są zabawne

Krytycy i dziennikarze miażdżą serial All’s Fair z Kim Kardashian w roli głównej. Wygląda na to, że Ryan Murphy zgotował nam prawdziwy pasztet.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  All’s Fair 
pierwsze recenzje kim kardashian
All’s Fair Kim Kardashian Fot. Materiały prasowe
Reklama

„Każdy projekt Tylera Perry'ego wygląda przy tym jak Szekspir”, „To nie jest tak złe, że aż dobre, tego po prostu nie da się oglądać”, „Miało być campowo, ale camp powinien być zabawny”, „pokaz oszałamiającego horroru, który z pewnością wywoła koszmary u niczego niepodejrzewającego widza” – to tylko kilka fragmentów recenzji krytyków All’s Fair na Rotten Tomatoes. Serial z Kim Kardashian w pewnym sensie dokonał czego niesamowitego, bo ma okrągłe zero pozytywnych ocen w serwisie. Tak, najwyraźniej to możliwe. 

All’s Fair - pierwsze recenzje 

All’s Fair to nowy serial prawniczy Ryana Murphy'ego z Kim Kardashian w roli głównej. Ten duet współpracował już ze sobą przy American Horror Story. Na razie pojawiły się trzy pierwsze odcinki świeżutkiej serii. Dziennikarze obejrzeli je i żałują tej decyzji. Oceny są tragicznie niskie, a krytycy prześcigają się w kreatywnych obelgach. Ponoć jest tandetnie, nieśmiesznie i po prostu nudno. 

Brawo, Kim. Musisz mieć naprawdę zdrowe ego, by grać w czymś, co prawdopodobnie jest najgorszym serialem dramatycznym w historii. All’s Fair jest tak zły, że nawet nie jest w tym wszystkim zabawny. Uważa się za feministyczną bajkę o prawnikach, którzy biorą odwet na okrutnych bogaczach, ale w rzeczywistości jest to tandetny i odrażający pomnik dokładnie tej samej chciwości, próżności i skąpstwa, w które rzekomo celuje. A wszystko zostało napisane tak, jakby stał za tym dzieciak, które nie potrafi jeszcze naskrobać słowa „tyłek” na ścianie – stwierdził Ben Dowell na łamach The Times.

Ta recenzja podsumowuje praktycznie wszystko to, co krytycy mają do zarzucenia serialowi. Jest tandetny i kiepsko napisany, ale co gorsza, nie jest w tym wszystkim nawet tak zły, że aż zabawny. Według recenzentów nie da się po prostu czerpać żadnej przyjemności z oglądania go. Choć w teorii produkcja ma celować w sfery wyższe i chciwych bogaczy, to w rzeczywistości strzela sobie w stopę. A ten nieudany komentarz społeczny jest po prostu niesmaczny. 

Ben Dowell z The Times wystawił serialowi ocenę zero; Lucy Mangan z Guardian TV też, z notatką: „nie wiedziałam, że nadal można tworzyć tak złą telewizję”; Ed Power z The Telegraph również (napisał przy tym, że aktorstwo Kardashian działa lepiej niż środek nasenny); Angie Han z The Hollywood Reporter też zdecydowała się na okrągłą notę; i tak dalej.

Na razie w Rotten Tomatoes jest tylko 8 recenzji. Z czasem może napłynąć ich więcej. Albo i nie, biorąc pod uwagę fakt, że aktualne opinie można uważać za przestrogę. Znaleźliśmy jednak śmiałka w naEKRANIE.pl. Oto fragment jego recenzji, który idealnie współgra z tym, o czym pisaliśmy powyżej: 

Jednak Wszystko dozwolone dokonało czegoś trudnego. Jest coś takiego jak guilty pleasure – tytuły tak złe, że można czerpać przyjemność z ich oglądania. Produkcja z Kim Kardashian i Naomi Watts absolutnie się w to nie wpisuje. Twórcom udało się zrobić serial, którego nie da się oglądać! 

Najgorsze seriale 2024 roku

All’s Fair na pewno znajdzie się w gronie najgorszych seriali 2025 roku. Póki jednak zostały nam jeszcze dwa miesiące do takiego podsumowania, spójrzcie na listę paździerzy z zeszłego roku:

arrow-left Disney arrow-right

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  All’s Fair 
pierwsze recenzje kim kardashian
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Bat Rodzinka
-

Zwiastun serialu dla dzieci Bat Rodzinka. Czy krytykowana kreska radzi sobie w ruchu?

2 motorola edge 70
-

Smartfon Motorola edge 70 wjeżdża do Polski. Cienki jak żyletka, pancerny jak czołg?

3 4. Portgas D. Ace
-

Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

4 Prime Video - listopad 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

5 Lewis Tan w Mortal Kombat
-

Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

6 Za szybcy za wściekli
-

Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e04

Agenci NCIS

s2025e214

Moda na sukces

s27e06

Wielkie projekty

s30e05

Ghost Adventures

s04e08

s38e215

Zatoka serc

s42e43

s34e08

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tilda Swinton
Tilda Swinton

ur. 1960, kończy 65 lat

Sam Rockwell
Sam Rockwell

ur. 1968, kończy 57 lat

Famke Janssen
Famke Janssen

ur. 1964, kończy 61 lat

Seth Gilliam
Seth Gilliam

ur. 1968, kończy 57 lat

Judy Reyes
Judy Reyes

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV