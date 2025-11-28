Mads Mikkelsen w obsadzie głosowej polskiej animacji! Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Reklama

Za rok w kinach zadebiutuje polska animacja Kraina Snów – tylko nie pomylcie jej z filmem o tej samej nazwie z Jasonem Momoą w roli głównej! – i właśnie zdradzono wyjątkowego członka obsady głosowej. Mads Mikkelsen, popularny europejski aktor, którego widzowie na całym świecie znają z roli serialowego Hannibala Lectera, wcieli się w Vagapulgę! To tajemnicza postać, która ma reprezentować świat wyobraźni.

Mads Mikkelsen - światowy aktor w polskiej animacji

To na pewno świetna wiadomość dla fanów polskiej kinematografii, ponieważ pokazuje, że nasze rodzime produkcje także mogą pozwolić sobie na rozmach i światowe nazwiska! Mads Mikkelsen to w końcu bardzo znany aktor. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wieli widzów zna go z serialu Hannibal. Ma jednak o wiele więcej ciekawych ról na koncie; Na rauszu, Kochanek królowej, Casino Royale, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie czy Doktor Strange to tylko kilka głośnych tytułów, w których wystąpił. Mogliśmy oglądać go zatem w przeróżnych popkulturowych światach, od Star Wars do MCU.

Mads Mikkelsen to nie tylko etatowy złoczyńca. Tancerz, (podwójny) rycerz i miłośnik piwa

Kraina snów - co wiemy o projekcie?

Kraina snów to animacja polskiego studia Lightcraft. Twórcami filmu są Maks Naporowski i Daniel Markowicz. Fabuła opowiada o dwunastoletnim chłopcu, który pewnego dnia odkrywa, że potrafi przeniknąć do snów innych ludzi. Jednak okazuje się, że ma to swoje konsekwencje – zostaje wybudzony tajemniczy Vagapulga. Główny bohater wraz z pomocą przyjaciół będzie musiał więc przywrócić zachwianą równowagę. Produkcja trafi do kin w 2026 roku.

A jeśli lubicie polskie animacje, to zapraszamy do lektury tekstu o Chłopcu na krańcach świata: Pokażcie ten film dzieciom. Bo warto płakać i nie trzymać emocji w sobie.

Mads Mikkelsen – ranking filmów według Rotten Tomatoes