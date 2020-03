Almost Family i Marianne skasowane. 2. sezon seriali nie powstanie

Kasacja Almost Family nie jest żadnym zaskoczeniem. Rozczarowujące wyniki oglądalności, brak zamówienia nowych odcinków pierwszego sezonu i kiepskie recenzje - to musiało się tak zakończyć. Kiedy serial wróci na amerykańskie ekrany po przerwie świątecznej, obejrzało go zaledwie milion widzów z fatalnym współczynnikiem 0.3 w grupie docelowej 18-49, a on jest najważniejsze w kwestii zarabiania serialu na siebie.

Marianne natomiast to horror Netflixa wyprodukowany we Francji. Pomimo niezłych ocen widzów, krytyków oraz samego Stephena Kinga, platforma decyduje się skasować produkcję. Bohaterką jest sławna autorka horrorów, która po powrocie do rodzinnego miasteczka odkrywa, że zły duch, który nawiedzał ją we śnie, sieje spustoszenie w prawdziwym świecie.

Informacje o kasacji Marianne ogłosił twórca tego serialu Samuel Bodin. Oto jego post opublikowany na Instagramie: