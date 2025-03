fot. Piotr 'Kazik' Smoliński

Langer to nowy serial wyprodukowany dla SkyShowtime na podstawie twórczości Remigiusza Mroza. Pierwszy sezon thrillera liczy sześć odcinków, a Jakub Gierszał ponownie zagrał Piotra Langera, w którego wcześniej wcielał się w Chyłce.

Langer – obsada serialu

Poprzez publikację zdjęć SkyShowtime ogłosiło obsadę Langera. Julia Pietrucha zagrała Ninę Pokorę, a Magdalena Boczarska wcieliła się w ścigającą Langera prokuratorkę Karolinę Siarkowską. Na ekranie pojawi się też Piotr Adamczyk w roli prokuratora Olgierda Paderewskiego, zwanego "Paderbornem".

W pozostałych rolach występują: Kamil Nożyński (Ślepnąc od świateł), Mila Jankowska (25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy), Karol Pocheć (Zatoka szpiegów), Piotr Rogucki (Wróbel) i Mateusz Kościukiewicz (Twarz).

Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska (Kobieta sukcesu, Chyłka), a reżyserem Łukasz Palkowski (Bogowie, Chyłka). Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka (Archiwista, Zasłyszane morderstwo) i Piotr Rzepka (Archiwista, Uroczysko). Autorem zdjęć jest Marian Prokop.

Langer - o czym jest serial?

Piotr Langer, młody biznesmen, po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, pojawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej poszukiwania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?

Premiera wiosną 2025 roku.