Alphabet Wolverine – ta technologia pozwoli usłyszeć dokładnie to, co zechcesz

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Youtube / Oculus

Technologia redukcji szumów jest z nami od dawna, umożliwiając wytłumienie odgłosów otoczenia podczas słuchania muzyki czy w trakcie prowadzenia rozmów telefonicznych. Zestaw odpowiednio rozmieszczonych mikrofonów we wnętrzu słuchawek wystarczy, aby algorytmy oddzieliły niechciane dźwięki tła od tego, co wpływa wprost do naszych uszu. Alphabet, spółka-matka Google, pracuje nad podobnym rozwiązaniem, które moglibyśmy wykorzystać na znacznie szerszą skalę. W ramach projektu Wolverine prowadzone są eksperymenty nad aparatem słuchowym zdolnym do wyizolowania rozmów z szumu otoczenia.

Jak poinformowali redaktorzy serwisu Business Insider, zespół inżynierski X lab z Alphabetu prowadzi prace nad projektem Wolverine już od 2018 roku. W ciągu tych kilku lat udało się skonstruować szereg prototypów urządzenia, ale ze względu na konieczność zastosowania dużej liczby mikrofonów pierwsze modele zakrywały całą małżowinę, przez co nie były zbyt praktyczne. Podobno nowe wersje udało się odchudzić, ale na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o wdrożeniu gadżetu do użytku.

Warto zauważyć, że Alphabet nie jest jedyną korporacją, która pracuje nad technologią wzmocnienia słuchu za pośrednictwem aparatu izolującego konkretne dźwięki. Podobny projekt wzięli na warsztat inżynierowie Oculusa, a Facebook nakręcił nawet film promujący tę nieistniejącą (jeszcze) technologię:

Informator z X lab odmówił dziennikarzom ujawnienia jakichkolwiek szczegółów na temat projektu Wolverine. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko poczekać, aż szefowie Alphabe wydadzą zgodę na ujawnienie technologii szerokiemu gronu odbiorców podczas jednej z nadchodzących konferencji prasowych.