Altered Carbon - teaser 2. sezonu serialu. Jest data premiery!

Altered Carbon to serial science fiction oparty na powieściowej trylogii autorstwa Richarda K. Morgana. Netflix rozpoczął oficjalnie kampanię promocyjną 2. sezonu produkcji. Do sieci trafił teaser nowej odsłony, który informuje, że trafi ona do oferty platformy Netflix 27 lutego. Wideo jest dostępne poniżej.

Akcja serialu rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia. Głównym bohaterem produkcji jest Takeshi Kovacs, weteran wojenny, którego świadomość zostaje przeniesiona do młodszego ciała, aby mężczyzna mógł rozwikłać kryminalną zagadkę. W 2. sezonie bohater po raz kolejny zmieni ciało i tym razem wcieli się w niego gwiazda MCU, Anthony Mackie. W pozostałych rolach wystąpią Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht, Chris Conner oraz Renee Elise Goldsberry.