Nowy serial komediowy Netflixa z mrocznym akcentem. Oto zwiastun

Fot. Netflix

Reklama

Pojawił się pierwszy zwiastun Bad Thoughts. Jak głosi opis pod trailerem: „W tej sześcioodcinkowej, mrocznej i pokręconej komedii, Tom Segura ożywia swoje przemyślenia na temat życia bez żadnego filtra, w kinowym świecie, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje”. Wcześniej produkcja została również opisana jako połączenie Czarnego lustra i Chappelle’s Show.

Brzmi intrygująca, prawda? A już w pierwszej zapowiedzi mamy kryminalną zagadkę z szeryfem w roli głównej, inwazję kosmitów, bliskie spotkanie z blenderem i niepokojące przedstawienie szkolne. Zobaczcie sami poniżej.

Bad Thoughts - zwiastun serialu Netflixa

Bad Thoughts - kiedy premiera?

Premiera serialu Bad Thoughts odbędzie się 13 maja na platformie Netflix. W czarnej komedii wiele głównych ról zagra Tom Segura. Oprócz niego w obsadzie są między innymi Dani Hurtado i Kira Spencer Cook. Czarna komedia zostanie podana w formie krótkich historii, które rozwijają się w „zabawny i niepokojący” sposób, jak informuje IMDb. Dajcie znać, czy tytuł Was zainteresował i zamierzacie dodać go do listy do obejrzenia.