Oto nowa uczennica Scarlet Witch. Poznajcie młodą czarodziejkę Amaranth z Marvela

Fot. Marvel

Amaranth to młoda czarodziejka, stworzona przez Jen Bartel na wariant okładki do New Champions, która wreszcie oficjalnie zadebiutuje w komiksach Marvela. Pojawi się w szóstym numerze serii Scarlet Witch.

Scenarzysta Steve Orlando i rysownik Lorenzo Tammetta przedstawią ją jako byłą uczennicę Agathy Harkness, która teraz szuka pomocy u Wandy Maximoff. Potężna i dobrze znana czytelnikom wiedźma ma jej pomóc w okiełznaniu mistycznych darów i odkryciu mrocznej przeszłości, czego nie była w stanie dokonać Agatha. To budzi pytanie, co takie kryje w sobie dziewczyna, z czym nie mogła poradzić sobie dawna mentorka. Scarlet Witch przyjmuje ją pod swoje skrzydła i od tej pory Amaranth staje się jej uczennicą.

Poniżej możecie lepiej przyjrzeć się Amaranth. Na dwóch wariantach jest sama, a na jednej pozuje ze swoimi dwoma mentorkami, dawną i aktualną - Agathą Harkness i Scarlet Witch.