Tony Gilroy podczas promocji drugiego sezonu Andora udzielił wywiadu portalowi Business Insider. Padło tam pytanie o to, jak podszedłby do Gwiezdnych wojen, gdyby miał zrealizować horror. Nieoczekiwanie ujawnił, że według jego wiedzy prace nad takim projektem już trwają!

Horror w Star Wars

Powiedział to tak, jakby w trakcie wypowiedzi zdał sobie sprawę, że ujawnił coś, czego nie powinien.

– Oni to robią. Wydaje mi się, że to robią. Myślę, że to już jest w planach.

To cała wypowiedź, która nie została przez niego rozwinięta. Nie dodał absolutnie żadnej dodatkowej informacji, więc nie wiadomo, czy chodzi o film, czy serial. Informacja o horrorze w Star Wars jest ekscytująca dla fanów, którzy od lat apelują o tworzenie w tym uniwersum nowych rzeczy.

Tony Gilroy w wywiadach podkreśla, że ma nadzieję na wpływ sukcesu Andora. Dobrze odebrany serial, pokazujący historię w Gwiezdnych wojnach w totalnie innym stylu, udowadnia, że można opowiadać inne fabuły niż do tej pory. Liczy na to, że Andor otworzy drzwi twórcom eksperymentującym w innych gatunkach filmowych.

Nie jest wykluczone, że w dniach 18–20 kwietnia 2025 roku, podczas Star Wars Celebration, taki projekt zostanie oficjalnie zapowiedziany wraz z innymi tytułami, które są w planach. Kolejny weekend będzie bardzo ekscytujący dla fanów Gwiezdnych wojen.