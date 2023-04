Amazing Spider-Man - to ma być najbardziej szokujący numer od 50 lat. Co stało się MJ?

Fot. Marvel

Marvel pokazał warianty okładek do komiksu Amazing Spider-Man #25. Czytelnicy będą w nim mieli wreszcie znaleźć odpowiedź na pytanie, co takiego zrobił Peter Parker, że wszyscy jego przyjaciele i sojusznicy, a nawet ciocia May, nie chcą mieć z nim już nic wspólnego. Fani będą mogli także dowiedzieć się, co przydarzyło się MJ. I zapowiada się, że będzie to wyjątkowo wzruszający wątek.

Jak zapowiada Marvel:

W tym monumentalnym i obszernym numerze czytelnicy dowiedzą się, co stało się z Mary Jane Watson w alternatywnym wymiarze, w którym była uwięziona przez lata. Zeszyt dostarczy ogromnych emocji i będzie wprowadzeniem do Amazing Spider-Man #26, najbardziej szokującego numeru serii od 50 lat.

Warianty okładek i pierwsze plansze możecie zobaczyć poniżej.

AMAZING SPIDER-MAN #25

Amazing Spider-Man #25 trafi do sprzedaży w USA 10 maja 2023 roku.

Jak sądzicie, czy Amazing Spider-Man #26 naprawdę będzie tak szokujący, jak zapowiada Marvel? Dajcie znać, co myślicie. Czekamy na wasze komentarze!