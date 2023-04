MCU - Ziemia-199999 czy Ziemia-616? Spider-Man robi szefa Marvela w bambuko

Fot. Marvel

Nowa zapowiedź Spider-Man: Poprzez multiwersum mogła odpowiedzieć na nurtujące widzów pytanie, czy MCU rzeczywiście jest Ziemią-199999, jak mówią komiksy, czy może Ziemią 616, jak twierdzi Kevin Feige. O co chodzi?

Ziemia-616 zawsze odnosiła się do głównego uniwersum Marvel Comics. Posługiwanie się takimi oznaczeniami - Ziemia-311, Ziemia-1610 i tak dalej - miało przede wszystkim pomóc widzom i czytelnikom odnaleźć się w różnych wariantach bohaterów. Marvel Comics dawno temu ustanowiło MCU jako Ziemię-199999, by odseparować to uniwersum od komiksów i zaznaczyć, że będą opowiadać inne historie. Później sprawa się jednak trochę skomplikowała.

Spider-Man: Poprzez multiwersum

MCU - Ziemia-199999 czy Ziemia-616?

Mysterio w Spider-Man: Daleko od domu nazwał MCU Ziemią-616, ale biorąc pod uwagę fakt, że jego pochodzenie było kłamstwem, widzowie uznali, że i tym razem nie mówił prawdy i było to tylko mrugnięcie okiem w stronę fanów komiksów. Jednak podobna wskazówka pojawiła się w serialu Loki, a później Christine Palmer w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu także określiła MCU jako Ziemię-616.

Miguel O'Hara w nowym zwiastunie Spider-Man: Poprzez multiwersum odniósł się do wydarzeń z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Bohater nazwał wtedy MCU... Ziemią-199999.

I nawet nie mówcie mi o tym Doktorze Strange'u i jego małej ofermie z Ziemi-199999.

Ziemia-199999 czy Ziemia-616? Reakcje fanów

Zobaczcie niektóre reakcje fanów Marvela na tę sytuację. Użytkownicy zwracają uwagę na fakt, że sam Kevin Feige twierdził, że MCU jest Ziemią-616, z czym nie zgadzała się Iman Vellani, odtwórczyni Ms. Marvel, a prywatnie wielka fanka komiksów.

https://twitter.com/HailEternal/status/1643150152360665088

https://twitter.com/ArkhamNumb/status/1643190064548130817

https://twitter.com/katesteinfelds/status/1643150644138606592

https://twitter.com/Boter_Koter1/status/1643273592207974410

https://twitter.com/1Sir_Drake/status/1643235158856810497

https://twitter.com/DorianCantu/status/1643165887795535872