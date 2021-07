Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2021. Lista tytułów

foto. Amazon

Amazon Prime Video, jak co miesiąc, nie przygotował dużo nowości, ale nadal zapowiadają tytuły mogące zainteresować wielu widzów. W maju 2021 roku na platformie VOD dodane zostaną trzy produkcje.

Wakacje rozpoczną się od mocnego uderzenia. The Tomorrow War to nowe widowisko science fiction, które Amazon zakupił za 200 mln dolarów od Paramount Pictures. W filmie do czasów współczesnych przybywają podróżnicy w czasie z 2051 roku, informując o tym, że w przyszłości ludzkość przegrywa walkę z rasą obcych. Rozpoczyna się nabór żołnierzy i cywilów, którzy zostaną przetransportowani do 2051 roku. Wśród nich znajduje się nauczyciel w szkole średniej Dan Forester. Łączy on siły w walce z genialną naukowiec i swoim ojcem. W głównej roli Chris Pratt. Premiera 2 lipca.

16 lipca zadebiutuje nowy sezon Making the Cut, serialu o amerykańskiej rzeczywistości, stworzony przez Heidi Klum i Tima Gunna. W nowych odcinkach pojawią się nowi projektanci oraz nowe miasta.

Ostatnią z nowości będzie film Jolt. Bohaterką jest Lindy, piękna, zabawna kobieta z bolesną tajemnicą. Z uwagi na neurologiczną dolegliwość doświadcza sporadycznych, pełnych wściekłości morderczych impulsów, które może powstrzymać jedynie elektryczny wstrząs. Jej ciało jest nim poddawane przez specjalne urządzenie. Kobieta nie może znaleźć miłości w świecie, który boi się jej przypadłości. Gdy w końcu zakochuje się, jej miłość zostaje zamordowana. Wyrusza ona się zemścić, wymierzając krwawą sprawiedliwość, a do tego policja ściga ją w sprawie innej zbrodni. Premiera 23 lipca.