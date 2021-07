Władca Pierścieni - nowi aktorzy w obsadzie. Zarzuty wobec Amazon Studios o braku bezpieczeństwa na planie serialu

materiały prasowe

Serial Władca pierścieni od Amazon będzie opowiadać o wydarzeniach rozgrywających się na tysiące lat przed historiami pokazanymi w Hobbit: Niezwykła podróż oraz słynnej trylogii Petera Jacksona. Budżet pierwszego sezonu wynosi 465 milionów dolarów. Showrunnerami są J.D. Payne i Patrick McKay. Data premiery produkcji nie jest znana.

Do już niezwykle rozbudowanej obsady dołączyli nowi aktorzy: Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher, Amelie Child-Villiers i Beau Cassidy. Nie podano szczegółów ich postaci.

W obsadzie znajdują się: Benjamin Walker, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers i Daniel Weyman.

Charles Edwards (Downton Abbey)

Amazon Studios spotkało się z oskarżeniami o nie zapewnianiu kaskaderom odpowiedniego bezpieczeństwa na planie zdjęciowym serialu. Wiąże się to ze sprawą Dayny Grant, która uległa wypadkowi podczas kręcenia jednej ze scen. Wydarzenie miało miejsce w marcu 2021 roku, gdzie doznała wstrząśnienia mózgu. Obecnie zbierane są pieniądze w akcji crowdfundingowej dla kaskaderki, która musiała poddać się operacji mózgu.

W oświadczeniu Amazon Studio zapewnia, że bardzo poważnie traktuje zdrowie fizyczne i emocjonalne obsady i pracowników. Czuwa nad tym odpowiednia grupa ludzi składająca się z 21 osób oraz 6-8 niepełnoetatowych zespołów. Praca na planie wykonywana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w Nowej Zelandii. Studio odniosło się do artykuły nowozelandzkiej gazety Hareld, która twierdziła, że Grant została "zmuszona do wykonywania manewrów, z którymi czuła się niekomfortowo”. Nie ustalono bezpośredniego związku między kontuzją Grant na planie Władcy Pierścieni, a jej późniejszymi objawami urazowego uszkodzenia mózgu, ponieważ podobno została zwolniona z obowiązku powrotu do pracy. Robiła akrobacje w wielu innych produkcjach, zanim został u niej zdiagnozowany tętniak oraz inne urazy górnego odcinka kręgosłupa.

Amazon Studios nie zgłosiło incydentu z Grant do odpowiedniego nowozelandzkiego organu zajmującego się bezpieczeństwem w miejscu pracy, ponieważ zgłoszeniu podlegają wypadki wiążące się z pobytem w szpitalu. Natomiast sam Amazon ma ścisłą politykę rejestrowania wszystkich incydentów i zdarzeń potencjalnie wypadkowych czego studio nie odnotowało.

Na planie Władcy Pierścieni dochodziło też do innych wypadków. Kaskader Thomas Kiwi, który rozmawiał z gazetą, powiedział, że opuścił produkcję w marcu po poważnym uszkodzeniu barku i ramienia. Wielokrotnie skarżył się koordynatorowi kaskaderów, że nie był odpowiednio ubezpieczony na uprzężach podczas wykonywania niebezpiecznych scen. Amazon Studios zgłosił kontuzję z lutego 2020 roku australijskiej kaskaderki Elissę Cadwell dopiero po interwencji gazety. Twierdzą, że Amazon zapłacił jej około 500 tys. dolarów, aby pomóc jej wrócić do domu do Australii.