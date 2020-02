Amazon Prime Video - nowości na marzec 2020

Amazon Prime Video w marcu 2020 zaoferuje swoim subskrybentom trzy nowości. Będzie to Making the Cut, serial telewizyjny o amerykańskiej rzeczywistości, stworzony przez Heidi Klum i Tima Gunna. Premiera serialu odbędzie się 27 marca 2020 roku.

12 marca widzowie otrzymają film dokumentalny The Test: A New Era for Australia’s Team, który opowie o australijskiej drużynie krykieta i aferze, która miała miejsce w 2018 roku. Na Amazon Prime Video pojawi się także 20 marca film Blow The Man Down, gdzie poznamy historię sióstr Connolly, które muszą zatuszować przestępstwo. W trakcie odkrywają mroczne sekrety swojej małej rybackiej wioski. W głównych rolach Sophie Lowe i Morgan Saylor.

Amazon Prime Video na marzec 2020

