Ogłoszono Ciche miejsce 3 - reżyser, data premiery i pierwsze informacje

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie Ciche miejsce 3. Do tej pory były to jedynie luźne plany bez konkretów. Jak donosi Deadline, reżyserem, producentem i scenarzystą ponownie będzie John Krasinski, twórca pierwszych dwóch części. Premiera została ustalona na 9 lipca 2027 roku. Szczegóły fabuły nie są znane.

Będzie Ciche miejsce 3

John Krasinski podzielił się tą zapowiedzią na Instagramie. Na razie brakuje szczegółów fabularnych.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez John Krasinski (@johnkrasinski)

Przypomnijmy, że to czwarty film serii. W 2024 roku pojawił się pierwszy spin-off i zarazem prequel, który pokazał widzom początek inwazji kosmitów. Ciche miejsce. Dzień pierwszy okazało się sukcesem kasowym i artystycznym, zbierając dobre opinie widzów oraz krytyków. Do tej pory franczyza zebrała ponad 900 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin. W związku z niskimi budżetami (17 mln dolarów oraz 67 mln dolarów w pozostałych dwóch filmach), każda część osiągnęła ogromny zysk.

Nawet Ciche miejsce 2, które miało premierę w trakcie pandemii koronawirusa, zebrało 297,3 mln dolarów. To wyczyn, który był nieosiągalny dla wielu tytułów w tamtym okresie.