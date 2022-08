Amazon Prime Video - nowości na sierpień 2022. Lista tytułów

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video przygotował dla swoich subskrybentów kilka elektryzujących nowości na swojej platformie. W sierpniu 2022 fani piłki nożnej poznają kulisy sezonu ligowego w wykonaniu londyńskiego Arsenalu w cyklu Wszystko albo nic. Z kolei miłośnicy kina superbohaterskiego mogą zacierać ręce, bo do akcji wkroczy Sylvester Stallone w filmie Samarytanin. Na uwagę zasługują również: dramat oparty na faktach pt. Thirteen Lives oraz serialowa adaptacja historii z filmu z 1992 - Ich własna liga.

Sprawdźcie ofertę Amazon Prime Video oraz daty premier poszczególnych tytułów.

Amazon Prime Video - nowości na sierpień 2022

Wszystko albo nic: Arsenal - premiera 4 sierpnia

Wszystko albo nic: Arsenal śledzi kultowy klub piłkarski podczas niezapomnianego sezonu. Gdy kibice wracają na stadiony, menedżer Arsenalu Mikel Arteta i jego młody skład są pod presję, by powróć do dawnej świetności i europejskich rozgrywek. Dzięki materiałom zza kulis uchwycono ich wzloty i upadki na boisku i poza nim, to piłka nożna w najlepszym wydaniu: żywiołowa, dramatyczna i pełna pasji.

Wszystko albo nic: Arsenal

Thirteen Lives - premiera 5 sierpnia

Thirteen Lives opowiada niesamowitą, prawdziwą historię ogromnych globalnych wysiłków na rzecz uratowania tajskiej drużyny piłkarskiej, która została uwięziona w sieci jaskiń Tham Luang podczas niespodziewanej burzy. W obliczu niemożliwych do pokonania przeszkód, zespół najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych nurków na świecie — zdolnych do poruszania się po labiryncie zalanych, wąskich tuneli jaskiniowych — dołącza do tajlandzkich sił i ponad 10 000 wolontariuszy, aby uratować dwunastu chłopców i ich trenera. Z niemożliwie wysoką stawką, gdy cały świat patrzy, grupa rozpoczyna swoje najtrudniejsze nurkowanie, ukazując przy tym nieograniczony ludzki hart ducha.

Za reżyserię odpowiada Ron Howard, a za zdjęcia Sayombhu Mukdeeprom. Scenariusz napisał William Nicholson. W filmie występują: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton i Tom Bateman.

Thirteen Lives

Ich własna liga - premiera 12 sierpienia

Rok 1943. Carson Shaw jedzie do Chicago na kwalifikacje do amerykańskiej żeńskiej ligi baseballowej. Na miejscu poznaje inne kobiety marzące o grze w baseball i otwiera się na nowy świat. Mieszkająca w Rockford Max Chapman również przychodzi na testy, ale nikt nie daje jej szansy. Z pomocą najlepszej przyjaciółki, Clance, musi znaleźć inny sposób na spełnienie swoich marzeń.

W głównych rolach występują: Abbi Jacobson, Chante Adams, D'Arcy Carden.

Ich własna liga

Projektanci jutra - premiera 19 sierpnia

W trzecim sezonie Projektantów jutra Heidi Klum i Tim Gunn zapraszają dziesięciu aktywnych zawodowo projektantów z całego globu do Los Angeles, gdzie będą konkurować o tytuł kolejnej światowej marki. Zwycięskie kreacje i dodatki z każdego tygodnia będą dostępne w sklepie programu w Amazon, a ostatni projektant na placu boju wygra milion dolarów, które będzie mógł zainwestować w swoją markę.

Projektanci jutra

Samarytanin – premiera 26 sierpnia

Trzynastoletni Sam Cleary (Javon „Wanna” Walton) podejrzewa, że jego tajemniczy i samotny sąsiad, pan Smith (Sylvester Stallone) jest w rzeczywistości legendą ukrywającą się na widoku. Dwadzieścia lat temu w Granite City obdarzonego supermocą mściciela Samarytanina uznano za zmarłego po ognistej bitwie ze swoim rywalem, Nemezisem. Większość wierzy, że Samarytanin zginął w pożarze, ale niektórzy w mieście, jak Sam, mają nadzieję, że wciąż żyje. Wraz z rosnącą przestępczością i miastem na krawędzi chaosu, Sam postanawia przekonać sąsiada, aby uratował miasto przed ruiną.

Samarytanin (Samaritan)