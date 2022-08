Amazon przejmie EA? Potwierdzenie możemy otrzymać już wkrótce

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon, EA

Według informacji przekazanych przez GLHF, Amazon może wkrótce przejąć Electronic Arts, wydawcę, w którego katalogu znajdują się tak popularne marki, jak FIFA, Need for Speed, Battlefield czy Mass Effect. Na ten moment jest to jedynie plotka, ale jej potwierdzenie, wedle źródeł serwisu, może pojawić się... nawet dzisiaj. Warto przypomnieć, że już kilka tygodni pojawiały się doniesienia, że EA było zainteresowane przejęciem. Wtedy wśród potencjalnych kupców, poza firmą Jeffa Bezosa, wymieniano również między innymi Apple oraz Disney.

Takie działanie mogłoby być bardzo korzystne dla Amazona i to nie tylko ze względu na same gry. Firma pozyskałaby bowiem prawa do wielu znanych i lubianych marek i nic nie stałoby na przeszkodzie, by stworzyć na ich podstawie filmy czy seriale. Przykłady Wiedźmina czy Arcane pokazują, że tego typu produkcje mogą osiągnąć spory sukces.

https://twitter.com/Nibellion/status/1563119521824591873

Do powyższych przecieków podchodźcie z pewnym dystansem. Poinformujemy Was, jeśli sprawa zostanie potwierdzona lub zdementowana przez przedstawicieli Amazonu lub EA.