Szef Warner Bros. Discovery kasuje i przesuwa jak najęty. Gry jednak ocalały

fot. Warner Bros.

W sierpniu poinformowano o zaskakujących decyzjach Warner Bros. Discovery. Wszystko zaczęło się od skasowania filmu Batgirl, który znajdował się już na końcowym etapie postprodukcji, a jego budżet wynosił 90 milionów dolarów. Niedługo później do sieci trafiły doniesienia o usunięciu 36 tytułów z platformy HBO Max, w tym 20 z kategorii Max Originals. Nic więc dziwnego, że wielu fanów popkultury zaczęło obawiać się o dalsze losy innych projektów, w tym gier. Wygląda jednak na to, że te ostatnie są bezpieczne - przynajmniej na razie.

David Haddad z WB Games udzielił wywiadu dla serwisu Axios, w którym zapewnił, że dział odpowiedzialny za gry radzi sobie dobrze, obeszło się bez zwolnień i żadna z oczekiwanych produkcji nie została anulowana. Przypomnijmy, że w niedalekiej przyszłości na rynek trafić ma Gotham Knights (październik 2022), Hogwarts Legacy (luty 2023) oraz Suicide Squad: Kill the Justice League (2023). Wiemy również, że studio Monolith Productions pracuje and grą o Wonder Woman, a na tym z pewnością nie koniec i możemy spodziewać się pewnych niespodzianek. Oprócz tego WB Games rozwija też dostępną w modelu free to play bijatykę MultiVersus.