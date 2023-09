Amber Heard wraca w zwiastunie In The Fire. Aktorka zagra "zdeterminowaną i niezależną" psychiatrę

Saban Films

Amber Heard powraca na łono X Muzy dzięki filmowi In The Fire - do sieci właśnie trafił jego zwiastun. To pierwsza rola aktorki po głośnej i przegranej przez nią batalii sądowej ze swoim byłym mężem, Johnnym Deppem. Choć zdjęcia do produkcji zakończyły się w marcu zeszłego roku, premiera została odłożona w czasie, najprawdopodobniej w wyniku zawirowań w życiu osobistym Heard.

In The Fire jest thrillerem psychologicznym z elementami paranormalnymi. Aktorka wcieli się w Grace Burnham, psychiatrę mieszkającą na odległej plantacji w Kolumbii wraz ze swoim synem, niezrównoważonym psychicznie chłopcem posiadającym trudne do wytłumaczenia zdolności. Miejscowy ksiądz twierdzi, że dziecko jest opętane przez diabła, jednak jego matka postanowi wypowiedzieć wojnę religii poprzez odwołania do nauki.

In The Fire - zwiastun filmu z Amber Heard

W oświadczeniu przesłanym serwisowi Hollywood Reporter Heard stwierdza:

Ten film to medytacja nad posiadającą niemalże nadnaturalne korzenie mocą miłości, opowiedziana przez zdeterminowaną i niezależną kobietę żyjącą na przełomie XIX i XX wieku. Czuję się zaszczycona, że mogę wziąć udział w tym stworzonym z miłości dziele i przewodzić wizji reżysera Conora Allyna. Jestem szczęśliwa, że stałam się częścią tak niesamowitej obsady. Są równie oddani i magiczni, jak postacie, które grają.

Dystrybutor filmu, firma Saban Film, na 13 października planuje premierę kinową i online.