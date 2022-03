Ambulans - Michael Bay rozczarowany efektami wizualnymi w swoim nowym filmie

fot. Materiały Prasowe

Ambulans to remake duńskiego thrillera pod tytułem Karetka i najnowszy projekt Michaela Baya. Film śledzi losy przybranych braci, Danny'ego (Jake Gyllenhaal) i Williama Sharpa (Yahya Abdul-Mateen II), którzy próbują dokonać największego napadu w historii Los Angeles. W rozmowie z siecią kin Les Cinémas Pathé Gaumont, Bay wypowiadał się na temat widowiskowych efektów praktycznych, ale też wyraził niezadowolenie z efektów komputerowych w swojej produkcji.

Wszystkie te eksplozje i przewracające się samochody - wszystko jest prawdziwe. To wszystko jest żywe, prawdziwe. Wygląda to bardzo niebezpiecznie i może być niebezpieczne, jeśli nie wiesz, co robisz. Większość z tego to prawdziwe wyczyny kaskaderskie. W filmie jest bardzo mało ujęć na niebieskim ekranie. Nie ma też zbyt wiele CGI. Niektóre jednak sceny z CGI są w tym filmie gówniane. Jest kilka ujęć, z których nie byłem zadowolony.

W sieci pod wypowiedzią reżysera pojawiła się krytyka reżysera za lekceważenie artystów odpowiedzialnych za efekty specjalne, ale są też głosy broniące Baya i stwierdzające, że jakość CGI w niektórych filmach jest zwyczajnie fatalna i to duży problem w ostatnim czasie. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.

fot. materiały prasowe

W obsadzie znajdują się Jake Gyllenhaal, Eiza González, Yahya Abdul-Mateen II, Devan Long, Garret Gillahunt, Keir O'Donnell, Victor Gojcaj, Jackson White, Moses Ingram, Olivia Stambouliah, Kayli Tran, Cendric Sanders, A Martinez, Remi Adeleke i inni.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

Film w polskich kinach.