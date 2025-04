Czy Tom Cruise to dobry aktor? Kenneth Branagh odpowiada wprost

fot. materiały prasowe

Tom Cruise jest często określany jako „ostatnia wielka gwiazda filmowa” i mimo długiego stażu w Hollywood nie zwalnia tempa ani na chwilę. Niedawno wystąpił w głośnym hicie Top Gun: Maverick, a w 2025 roku zobaczymy go w widowisku Mission: Impossible - The Final Reckoning. Mimo bogatego portfolio, czterech nominacji do Oscara i trzech zdobytych Złotych Globów, według Kennetha Branagha jego gra aktorska wciąż jest niedoceniana.

Nie doceniamy Toma Cruise'a?

Kenneth Branagh, który grał z Cruisem w Valkyrie, powiedział londyńskiej gazecie The Times:

„Jeśli kiedykolwiek znudzi mu się zachwycanie świata akcją, zaskoczy tych, którzy postrzegają go tylko jako gwiazdę filmową. To, co zrobił w Mission: Impossible i Top Gun, jest wyjątkowe — kinowa rozrywka z poważnym zamiarem zapewnienia ci wspaniałego czasu w kinie. Ale jest niedocenianym aktorem, dla którego nadchodzi złota era występów” podsumował Branagh.

Tom Cruise nie zwalnia tempa

Czym obecnie zajmuje się Tom Cruise? Tak jak wspomnieliśmy wyżej, w 2025 roku zobaczymy go w Mission: Impossible - The Final Reckoning. A co potem? Po otrzymaniu BFI Fellowship od brytyjskiego Instytutu Filmowego za lata pracy, powiedział fanom: „Jestem naprawdę zaszczycony. Kręcę filmy w Wielkiej Brytanii od ponad 40 lat i nie zamierzam przestać”. Na pewno więc nie zamierza przejść na emeryturę.

