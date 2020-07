AMD potwierdza: produkcja PS5 i Xboxa Series X bez opóźnień

Źródło: AMD

Nie jest żadną tajemnicą, że to AMD w znacznej mierze odpowiada za przyszłość branży konsolowej. W końcu zarówno PlayStation 5 jak i Xbox Series X bazują na podzespołach od tego producenta. W szczycie pandemii koronawirusa, kiedy szereg fabryk zatrzymało linie produkcyjne, pojawiły się obawy, że firma może nie wyrobić się z produkcją podzespołów konsolowych na czas, przez co premiera nowych konsol zostanie opóźniona.

Lisa Su, CEO AMD, podczas podsumowania drugiego kwartału finansowego rozwiała wszelkie wątpliwości – premiery najbardziej oczekiwanych produktów korporacji nie zostaną przesunięte na 2021 roku. Oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy zadebiutują zarówno nowe 7-nanometrowe procesory wykonane w architekturze Zen 3, jak i karty graficzne z linii RDNA 2. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji. Su przekazała także, że fabryki AMD rozpoczęły już wstępną produkcję oraz dostawę podzespołów do konsol nowej generacji. A co za tym idzie, planowany termin debiutu PS5 oraz Xboxa Series X nie jest zagrożony.

Niestety nie wszystkie firmy z tego sektora branży technologicznej mają tyle samo szczęścia. Przedstawiciele Intela poinformowali, że nie wyrobią się z wdrożeniem w życie pierwotnych planów wydawniczych. Firma ogłosiła, że będzie musiała przenieść premierę autorskich procesorów 7-nanometrowych na 2022 roku. A to oznacza, że przez kilkanaście najbliższych miesięcy to AMD będzie postrzegane jako lider branży komputerowe.