American Crime Story 3 - zwiastun. Seksskandal w białym domu

Fot. zwiastun serialu/20th Century Fox Television

American Crime Story: Impeachment po daniu nam krótkiej zapowiedzi na przystawkę kilka dni temu, wreszcie wrzuciło pełen zwiastun 3. sezonu produkcji. Serial jest serią kryminalnych antologii, a w tej części skupimy się na skandalu i romansie pomiędzy Billem Clintonem a Moniką Lewinsky. Jest oparty na bestsellerowej książce Jeffrey'a Toobina o tytule A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. Będziemy mogli obejrzeć, jak wyglądało pierwsze od ponad wieku oskarżenie amerykańskiego prezydenta, oczami zamieszanych w sprawę kobiet. Poniżej można obejrzeć zwiastun.

American Crime Story 3: Impeachment - zwiastun serialu.

Jak Clinton mówi w zwiastunie: będziesz pracować tuż obok ludzi, którzy rządzą światem.

W American Crime Story 3: Impechment Clive Owen wcieli się w Billa Clintona, a gwiazda Szkoły melanżu, Beanie Feldstein, w Monikę Lewinsky. Oprócz nich w obsadzie zobaczymy Sarah Paulson jako urzędnika państwowego, Edie Falco jako Hillary Clinton i Cobie Smuldersa jako Ann Coulter. Komediant Billy Eichner będzie komentatorem. Za serię odpowiada Ryan Murphy. Sarah Burgess jest za to showrunnerką i główną scenarzystką.