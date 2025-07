Avatar: Seven Havens - pierwsze zdjęcie z nowej animacji. Oto następczyni Korry!

fot. Nickelodeon Animation Studios

Avatar: Seven Havens to nowy serial animowany, którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach z Awatar: Legenda Aanga i Legenda Korry. Produkcja będzie liczyć 26 półgodzinnych odcinków, które zostaną podzielone na dwa sezonu nazywane również "księgami".

Avatar: Seven Havens - fabuła

Akcja nowego serialu rozgrywa się w świecie zniszczonym przez niszczycielski kataklizm. Młoda magini ziemi odkrywa, że jest nowym Awatarem po Korrze, czyli osobą władającą wszystkimi czterema żywiołami – powietrzem, wodą, ziemią i ogniem. Jednak w tej niebezpiecznej erze ludzie uważają Awatara za niszczyciela ludzkości, a nie jej zbawiciela. Ścigana przez wrogów, zarówno ludzi, jak i duchy, ona i jej dawno zaginiona bliźniaczka muszą odkryć swoje tajemnicze pochodzenie i uratować Seven Havens, zanim ostatnie twierdze cywilizacji ulegną zawaleniu.

Avatar: Seven Havens - pierwsze zdjęcie

Podczas panelu na San Diego Comic Con poświęconemu Awatar: Legenda Aanga, który obchodzi 20-lecie premiery, pojawili się aktorzy głosowali, twórcy oraz kompozytor oryginalnej animacji. To właśnie wtedy zaprezentowano pierwsze zdjęcie z Avatar: Seven Havens, na którym możemy zobaczyć młodą bohaterkę, która ma drewnianą nogę, w towarzystwie podobnego do kota stworzenia oraz prawdopodobnie jej towarzysza podróży. W oddali widać miasto. Zobaczcie poniżej.

Avatar: Seven Havens

Przypomnijmy, że Avatar: Seven Havens to nie jedyny projekt z tej franczyzy, który będzie mieć premierę w przyszłości. W październiku 2026 roku do kin trafi animowany film The Legend of Aang: The Last Avatar. Nie można też zapomnieć o 2. sezonie netflixowego serialu Awatar Ostatni władca wiatru, który też zadebiutuje w przyszłym roku.