American Crime Story: Impeachment. Betty Gilpin rezygnuje z roli Ann Coulter. Wiadomo kto ją zastąpi

fot. materiały prasowe

Początkowo w rolę Ann Coulter, znanej amerykańskiej pisarki konserwatywnej, w serialu American Crime Story: Impeachment miała wcielić się Betty Gilpin, czyli Debbie z serialu Glow. Jednak z powodu koronawirusa harmonogramie prac nad produkcją przedstawiającą historię Moniki Lewinsky nastąpiła nagła zmiana, przez którą aktorka została zmuszona zrezygnować z pracy nad nową produkcją stacji FX oraz 20th Television.

Do obsady serialu dołączyła Cobie Smulders, która przejmie obowiązki Gilpin, zastępując ją w roli Ann Coulter. Znana jako Robin z komediowego serialu Jak poznałem waszą matkę, niedawno wystąpiła również w Stumptown jako Dex Parios oraz pojawiła się w produkcji Netflixa Przyjaciele z uniwerku. Zagrała także agentkę Marię Hill w serii Avengers. W American Crime Story: Impeachement, aktorka wystąpi między innymi u boku Clive'a Owena (Bliżej), wcielającego się w byłego prezydenta USA Billa Clintona.

Wielkim rozczarowaniem było to, że spędziłam rok słuchając audiobooków Ann Coulter w samochodzie, aby zapoznać się z jej głosem - powiedziała Betty Gilpin.

Cobie Smulders, fot. materiały prasowe

Impeachement to trzeci sezon serii American Crime Story. Jest oparty na książce amerykańskiego prawnika oraz autora Jeffreya Toobina A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, o licznych aferach związanych z byłym prezydentem USA. Historia skupi się na skandalu z udziałem Clintona i Monici Lewinsky z początku 1998 roku.

Za scenariusz odpowiada brytyjska aktorka Sarah Burgess. Reżyserem serialu jest Ryan Murphy (American Horror Story) oraz Michael Uppendahl (Fargo). Wraz ze scenarzystką i reżyserami, producentami wykonawczymi zostali: Nina Jacobson, Brade Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall, Sarah Paulson i znana z głośnego skandalu Monica Lewinsky.

Premiera American Crime Story: Impeachment nastąpi 7 września 2021 roku.