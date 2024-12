Lies of P 2 z trybem multiplayer? W grze może pojawić się rozgrywka PvP

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Lies of P, osadzona w mrocznym świecie inspirowanym klasyczną baśnią o Pinokiu gra akcji RPG, od momentu premiery we wrześniu 2023 roku zdobyła dużą popularność. NEOWIZ i Round8 Studio, odpowiedzialne za produkcję, potwierdziły, że w pierwszym kwartale 2025 roku ukaże się długo wyczekiwane DLC. Nowa zawartość ma rozszerzyć fabułę i zaoferować graczom kolejne wyzwania w unikalnym uniwersum, które podbiło serca fanów gatunku.

Po premierze DLC twórcy planują w pełni skupić się na kontynuacji – Lies of P 2. Chociaż oficjalna data wydania sequela nie została jeszcze ogłoszona, pojawiły się pierwsze informacje dotyczące jego rozwoju. Na stronie internetowej NEOWIZ pojawiło się ogłoszenie o pracę, które wskazuje, że w drugiej części znajdzie się tryb multiplayer, w tym rozgrywka PvP.

Wymagania dla kandydatów obejmują doświadczenie w balansowaniu systemów PvP, co sugeruje, że twórcy planują wzbogacenie doświadczenia o elementy rywalizacji między graczami. To może być znacząca zmiana względem pierwszej odsłony, która była w pełni skupiona na doświadczeniu single-player.

Lies of P okazało się sukcesem komercyjnym, sprzedając się w ponad 2 milionach egzemplarzy od czasu premiery. Gra zdobyła uznanie dzięki oryginalnemu podejściu do klasycznej historii, wymagającej walce w stylu soulslike oraz wyjątkowej oprawie audiowizualnej.

Round8 Studio nie poprzestaje na rozwijaniu serii Lies of P. Wraz z pracami nad sequelem studio rozwija także nowy projekt – grę survival horror osadzoną w klimacie science fiction. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 5, co zwiastuje znaczący skok technologiczny w porównaniu do Unreal Engine 4 użytego w Lies of P.