American Film Festival - jest program 13. edycji. Wieloryb, Do ostatniej kości, Armagedon i inne hity!

materiały prasowe

Do sieci właśnie trafił program 13. edycji American Film Festival, który w dniach od 8 do 13 listopada odbędzie się we Wrocławiu (o tydzień dłużej, do 20 listopada, potrwa festiwal w formie online - wybrane produkcje będzie można obejrzeć na platformie Nowe Horyzonty VOD). W stolicy Dolnego Śląska zobaczymy 88 filmów, z których aż 37 zostanie pokazanych w Polsce premierowo. Na liście znalazły się tak wyczekiwane dzieła jak Wieloryb, Armagedon czy Jednym głosem, wymienianie również w kontekście oscarowych faworytów.

13. AFF otworzy Do ostatniej kości, najnowsze dzieło Luki Guadagnina, nagrodzonego na festiwalu w Wenecji Srebrnym Lwem za reżyserię. Na ekranie zobaczymy szereg gwiazd, ze znakomitymi Taylor Russell i Timothéem Chalametem na czele. Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren, młodą kobietą uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee, porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność. Wrocławski festiwal zamknie pokaz Syna w reżyserii Floriana Zellera – kolejne po obsypanym nagrodami Ojcu wnikliwe studium współczesnej rodziny w kryzysie. Bardzo realistyczny i fenomenalnie zagrany przez gwiazdorską obsadę (Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins) Syn to niezwykłe filmowe doświadczenie z gniewem, winą i bezwarunkową miłością w tle.

W programie AFF-u tradycyjnie znalazły się przeboje pokazywane na światowych festiwalach – m.in.: jeden z najlepiej ocenianych i najdłużej oklaskiwanych filmów na festiwalu w Wenecji – Wieloryb Darrena Aronofsky’ego, z brawurową rolą Brendana Frasera; Jednym głosem Marii Schrader – trzymająca w napięciu opowieść o śledztwie dziennikarskim, dzięki któremu ujawniono przestępstwa seksualne popełnione przez Harveya Weinsteina (w rolach głównych Carey Mulligan i Zoe Kazan); Till od Chinonye Chukwu – historia o jednym z najważniejszych wydarzeń, które zainspirowało rozwój ruchu na rzecz osób czarnoskórych i znacząco wpłynęło na działalność Martina Luthera Kinga – linczu na niewinnym Emmetcie Tillu; Armagedon – najnowszy film Jamesa Graya, przybliżający czasy jego dzieciństwa w nowojorskim Queens (na ekranie m.in. Anthony Hopkins i Anne Hathaway); Aftersun autorstwa Charlotte Wells – jedno z największych olśnień tegorocznych festiwali, od Cannes aż po Toronto, oraz Moonage Daydream od Bretta Morgena – kosmiczna opowieść o Davidzie Bowiem. Wśród najgłośniejszych tytułów znalazł się w tym roku również polski akcent – film Roving Woman w reżyserii Michała Chmielewskiego, prezentowany premierowo na Tribece, jednym z najważniejszych światowych festiwali kina niezależnego.

Pełny program wydarzenia - w tym szczegóły retrospektyw Roberta Altmana i Niny Menkes oraz skład sekcji konkursowych Spectrum i American Docs - odnajdziecie w tym miejscu. Sprzedaż biletów na poszczególne pokazy rozpocznie się na stronie festiwalu już jutro, 28 października, punktualnie o godz. 12:00.