American Horror Story - aktorstwo metodyczne Evana Petersa przeraziło Joan Collins. Aktorka o brutalnej scenie

fot. FX Network

W ostatnim czasie Evan Peters zyskał dużą popularność, dzięki serialowi Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera. Znany jest też z roli Quicksilvera z serii filmów o X-Menach, ale wcześniej dał się poznać, jako utalentowany aktor w antologicznym serialu American Horror Story. W 8. sezonie, który nosił podtytuł Apocalypse, wcielił się w morderczego Mr. Gallanta. W tej serii wystąpiła również Joan Collins, która zagrała babcię tego bohatera.

Aktorka w programie Behind the Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends (Insider) opowiedziała o kręceniu sceny, w której postać Petersa zabija maczetą jej bohaterkę - Evie Gallant - "w najstraszniejszy sposób". Collins przyznała, że nie mogła się tego doczekać, dlatego poszła na plan kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć, aby dowiedzieć się, jak to będzie zaaranżowane.

Było gorąco, wyczerpująco i niewygodnie, gdy ekipa dopasowywała moją głowę do górnej części ciała. Ćwiczyliśmy bez podrobów. Reżyser dał Evanowi i mnie kilka notatek: "Nie zapomnij - podnieś tę maczetę naprawdę wysoko i zanurz się w Joan naprawdę mocno!". Potem zawołał: "Akcja!". Evan Peters był prawdziwym orędownikiem aktorstwa metodycznego. Rzucił się na mnie z odrażająco groźnym wyrazem twarzy, wymachując bronią wysoko nad głową. Następnie machnął maczetą i uderzył nią mocno w moje "ciało".

Dalej opowiadała, że ogromna masa podrobów, wnętrzności i sztucznej krwi wystrzeliła niczym erupcja wulkanu, rozpryskując się po jej twarzy.

Kiedy Evan uderzył mnie po raz drugi, zadrżałam z prawdziwego przerażenia, który był widoczny. Leżałam nieruchomo jak kamień, a smród świńskiej krwi, wątroby i jelit dostawał się do nosa i uszu, podczas gdy kamera zrobiła zbliżenie na moją "martwą" twarz. Jęknęłam: "To też wydawało się takie prawdziwe".

Na koniec Collins wspomniała, że już nigdy nie zje wątróbki ani kiełbasy.

fot. FX Network

We wrześniu miał premierę 12. sezon <em>American Horror Story, który został podzielony na dwie części. Evan Peters nie pojawił się w pierwszych odcinkach tej serii, której podtytuł brzmi Delicate.