Loki - będzie 3. sezon? Odpowiedź producenta daje nadzieję

Za nami połowa 2. sezonu Lokiego. Czy fani MCU mogą spodziewać się, że na tym serial się nie zakończy? Słowa producenta Kevina Wrighta dają ku temu nadzieję. Jego zdaniem, jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia w świecie Boga Podstępów.

Loki - producent serialu o 3. sezonie

W rozmowie z Deadline padło pytanie o to, czy Marvel ma wielosezonowy plan na Lokiego. Wright przyznał, że serial jest realizowany sezon po sezonie, ale są już prowadzone rozmowy z obsadą:

- Z pewnością są rzeczy, o których Tom, ja i inni członkowie obsady rozmawialiśmy. Wewnętrznie buduje to pewne podekscytowanie. Natomiast, z punktu widzenia opowiadania historii, zawsze wyobrażaliśmy sobie sezony 1. i 2. jako dwa kompletne rozdziały tej samej książki.

Producent przyznał, że sezon drugi "kończy tą książkę", ale są jeszcze inne historie do opowiedzenia, z których mogłaby powstać kontynuacja.

Wiadomo już, że finał 2. sezonu nie będzie cliffhangerem. Wright ma jednak nadzieję, że dorówna poziomowi zakończenia z 2021 roku.

- Myślę, że to będzie ekscytujące i niespodziewane. To będzie zwieńczeniem wszystkiego, co ludzie lubią w tym serialu.

Loki - reżyserka stworzy odcinek nowego Doktora Who

Kate Herron, reżyserka 1. sezonu Lokiego, będzie odpowiadała za jeden z odcinków Doktora Who z Ncuti Gatwą w roli głównej. W oświadczeniu Herron zażartowała, że "wyraźnie nie ma dosyć podróży w czasie", a także wyraziła wdzięczność za możliwość wzięcia udziału w projekcie.

- Pisanie dla Russella i Ncuti to absolutny zaszczyt.

Loki - serial dostępny na Disney+. Nowe odcinki pojawiają się w każdy piątek, aż do finału 10 listopada.