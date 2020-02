American Horror Story - Macaulay Culkin w 10. sezonie. Gwiazda hitu Kevin sam w domu z główną rolą

Obsada 10. sezonu American Horror Story została ujawniona! Macaulay Culkin dostaje jedną z głównych ról w jubileuszowej serii. Dla gwiazda hitu Kevin sam w domu jest to pierwsza tak duża rola w serialu telewizyjnym w jego karierze. Do tej pory pojawiał się w różnych tytułach jedynie gościnnie. Właśnie w takim stylu w ostatnich latach Culkin powracał do aktorstwa po przerwie.

W obsadzie 10. sezonu powracają weterani serialu: Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman, Evan Peters, Sarah Paulson i Angelica Ross.

Szczegóły fabuły 10. sezonu nie są znane. Na razie nie wyjawiono żadnych informacji na ten temat ani nie ma przecieków. Przypomnijmy, że amerykańska telewizja FX w 2020 roku zamówiła kolejne 3 sezony tego serialu, więc fani mogą oczekiwać wielu nowych historii.

American Horror Story - wideo o obsadzie

American Horror Story - premiera 10. sezonu jesienią 2020 roku.