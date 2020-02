Milczenie owiec - Clarice obsadzona. Kto zagra postać w serialowej kontynuacji?

Milczenie owiec, to kultowa książka, która doczekała się bardzo popularnego filmu. Serialowa kontynuacja jednak ma związek tylko z powieścią Thomasa Harrisa, a 26 lutego obsadzono główną rolę Clarice Starling. Zagra ją Rebecca Breeds, dla której jest to pierwsza główna rola w karierze. Widzowie mogli ją widzieć w takich serialach jak Słodkie kłamstewka oraz The Originals.

Tytuł roboczy brzmi po prostu Clarice. Na razie nakręcony zostanie pierwszy odcinek i wówczas po jego ocenie stacja CBS podejmie decyzje odnośnie przyszłości, czyli czy zamówią realizację sezonu.

Clarice opowiada o Clarice Starling, która wraca do normalnej pracy w FBI po starciu z Hannibalem Lecterem. Opowieść osadzona jest w 1993 roku i pokaże, jak Clarice ściga seryjnych morderców i seksualnych przestępców, a obok tego zmaga się z polityką w Waszyngtonie. Ma być to procedural, czyli każdy odcinek to zamknięta sprawa kryminalna.

Przypomnijmy, że w kinie rolę Clarice grały Jodie Foster i Julianne Moore. Nie ma planów, by Hannibal Lecter pojawił się w serialu.