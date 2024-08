American Pie zmieniło życie Jasona Biggsa. Teraz aktor sypie żartami w reality show o wypiekach

fot. Universal Pictures

Komedia American Pie podbiła serca widzów w 1999 roku, ale również wpłynęła na rozwój kariery aktorskiej oraz zmieniła życia niektórych gwiazd produkcji. Jedną z takich osób jest Jason Biggs, który wcielał się w głównego bohatera o imieniu Jim.

Jason Biggs nawiązuje do American Pie w reality TV

Aktora obecnie możemy oglądać w roli prowadzącego reality show pt. Targi stanowe: Konkurs wypieków, który jest dostępny na Netfliksie. W rozmowie z USA Today przy okazji premiery programu opowiedział, dlaczego zdecydował się wystąpić w tej produkcji.

Naprawdę chciałem poprowadzić jakieś show w świecie jedzenia. Oczywiście, jest to mrugnięcie okiem do kamery i publiczności, będąc gospodarzem programu o wypiekach. A kiedy nie mogę niczego wymyślić, zawsze mam w zanadrzu jakiś żart o cieście, który rozbawia widownię.

fot. Netflix

W tym roku American Pie obchodziło 25. rocznicę premiery, więc Biggs odniósł się do zmian w swoim życiu, które przyniosła rola w tym filmie.

Moje życie jest w dużej mierze zdefiniowane przez kilka różnych punktów demarkacyjnych, jak zawarcie związku małżeńskiego i posiadanie dzieci. Ale najbardziej oczywiste szaleństwa to życie przed American Pie i życie po American Pie.

Zadaniem aktora w reality TV nie była ocena wypieków uczestników. Dostarczał rozrywki, jako prowadzący, ale miał też okazję spróbować wszystkich ciast. W programie często jego żarty odnoszą się do komedii sprzed 25 lat, jak wtedy gdy mówi, że zna się na wypiekach, a jedno z nich określił "bardzo atrakcyjnym". Ponadto zażartował też, że "żadne ciasto nie ucierpiało" podczas filmowania programu.

fot. Netflix

American Pie - fabuła

American Pie to zwariowana, pikantna komedia o wkraczaniu w dorosłość. Opowiada o oczekiwanym z niecierpliwością i podnieceniem tym pierwszym razie. Okazuje się, że utrata niewinności wcale nie jest łatwym zadaniem. Wymaga podstępnych intryg, karkołomnych przedsięwzięć lub co najmniej długotrwałych podchodów. W przededniu balu maturalnego wyczuwa się w szkole rosnące napięcie. Grupa przyjaciół zdenerwowanych faktem, że nie mogą się pozbyć znienawidzonego dziewictwa, postanawia podjąć zdecydowane kroki. Droga nie jest usłana różami, inwestycje okazują się nietrafione, a strzały niecelne... Ale kiedy już się uda, to ten pierwszy raz smakuje jak... szarlotka na ciepło. [Opis dystrybutora]